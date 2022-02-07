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İhracatçıya 'dijital pazara giriş' desteği - Son Dakika

İhracatçıya 'dijital pazara giriş' desteği

07.02.2022 12:46
İhracatçıya 'dijital pazara giriş' desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla 'dijital pazara giriş' genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla 'dijital pazara giriş' genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı. Genelgeye göre ihracat firmaları, bakanlık tarafından onaylanan dijital ihracat platformlarında işlem yapmak için ödedikleri ücretlerin bir kısmını Ticaret Bakanlığı'ndan geri alabilecek.

Ticaret Bakanlığı, 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre ihracatçı firmalara dijital platformlara üyelik ücretleri için geri ödeme yapılacak. Destek kapsamında, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olan firmalara üyelik ücretlerinin 15 bin 102 TL'ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60'ı geri ödenecek.

İhracat şirketten, destek bakanlıktan

Genelge TurkishExporter.com.tr gibi B2B e-ihracat platformlarını kapsıyor. Koşulları sağlayan firmalar, gerekli belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru şartlarını sağlayan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na gönderecekleri ödeme talep formu ile ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL'ye kadar olmak kaydıyla yüzde 60'ını geri alabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın dijital pazara giriş için destek genelgesinde onaylanan dijital ihracat platformları listesi 2022 boyunca geçerli olacak.

Kolay başvuru

Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu genelgesinde belirtilen desteğe başvuru için gerekli belgelere bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca firmalar, ihracatçı birliklerinden de konuya ilişkin bilgi alabilecek. Başvuru şartlarına ilişkin detaylar ise yine bakanlığın internet sitesinden görülebilecek. - KONYA

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Ticaret Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçıya 'dijital pazara giriş' desteği - Son Dakika Ekonomi


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