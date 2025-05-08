İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB, 2024 ihracat şampiyonlarını 76 ödülle açıkladı. 4,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleşti.

08.05.2025 16:17
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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisi altında geçen 2024 yılında toplam 4,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren birlik üyesi firmaları, 7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklayacak.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2024 yılının ihracat şampiyonlarını açıklıyor. 13 Mayıs Salı günü, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay'ın katılımıyla düzenlenecek 7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde çimento, cam ve seramik sektöründe faaliyet gösteren firmalara 12 kategoride toplam 76 ödül verilecek.

"Zorlu yılda güçlü performans sergiledik"

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, "Geçtiğimiz yıl küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle son derece zorlu geçti. Buna rağmen üyelerimizin özverili çalışmaları ve birliğimizin yürüttüğü etkin faaliyetler sayesinde güçlü bir performans sergileyerek toplam 4,5 milyar dolara yakın ihracat hacmine ulaştık. İhracatımıza yön veren, sektörlerimize ve ülke ekonomimize değerli katkılar sunan üye firmalarımızı kutlamak ve ödüllerini takdim etmek üzere geleneksel hale getirdiğimiz törenimizde bir araya geleceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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