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İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül - Son Dakika

İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül

26.12.2021 11:15
İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde Tiryaki Grup'a bağlı şirketler, ihracatta göstermiş oldukları başarılardan dolayı 3 ödül birden aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde Tiryaki Grup'a bağlı şirketler, ihracatta göstermiş oldukları başarılardan dolayı 3 ödül birden aldı.

Tiryaki Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Tiryaki Agro Gıda, Dia Bakliyat ve Arasa Gıda'ya, 2020 yılı içerisinde üretime, istihdama ve ihracata sağladıkları katkılardan dolayı verilen "İhracatın Yıldızları" ödülleri, Tiryaki Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'na takdim edildi.

GAİB'e kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firmaya düzenlenen törenle "İhracatın Yıldızı" ödülleri verildi. Teymur Continental Otelde gerçekleştirilen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Bayram Yılmazkaya, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, GAİB Birlik Başkanları ile Gaziantep Oda ve Borsa Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, ihracatın büyüme oranlarına katkısının son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleştiğini ifade etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasında, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında 100 ihracatçıya ödül vermenin son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende, 2020 yılında üretime, istihdama ve ihracata sağladıkları katkılardan dolayı ilk 100 firmaya ödülleri takdim edildi. Gecede, Tiryaki Grup'a bağlı şirketler 3 ödül birden alma başarısı göstererek törene damga vurdu. Tiryaki çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Tiryaki Agro Gıda, Dia Bakliyat ve Arasa Gıda'ya verilen "İhracatın Yıldızları" ödüllerini, Tiryaki Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu; Gaziantep Milletvekili Doç. Dr Muhittin Taşdoğan, TUSAF eski Başkanı Erhan Özmen ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan'ın elinden aldı. Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantepli ihracatçıların yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in 2021 yılını 10 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirerek tamamlayacağını kaydeden Tiryakioğlu, başarıda emeği geçen tüm ihracatçıları tebrik etti. - GAZİANTEP

İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül
İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül
İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül

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Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül - Son Dakika Ekonomi


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