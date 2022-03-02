İhracatta şubat sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

İhracatta şubat sevinci

02.03.2022 16:24
İhracatta şubat sevinci

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artışla 904 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artışla 904 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığını söyledi.

Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Gaziantep'in ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Ünverdi, "Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ve ekonomimizin dinamosu olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi. Gaziantep'in hem aylık hem de dönem bazında ihracatta 5. sıradaki yerini koruduğunu belirten Ünverdi, "Ocak-şubat döneminde Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 oranında artışla 1 milyar 626 milyon 563 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızdaki artış sevindirici ve memnuniyet vericidir. Dünyada riskler artsa da ihracatta hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın son bulması temennisinde bulunan Başkan Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Maalesef tüm dünya bir savaşa tanıklık ediyor. Hepimiz çok üzgünüz ve çok geç olmadan uzlaşıyla çözülmesini diliyoruz. Bu süreç en başta insani yönü olmak üzere uluslararası ekonomi üzerinde de ciddi baskılara neden olacaktır. Enerji ve gıda konusu başta olmak üzere uluslararası ticaret bu süreçten olumsuz etkilenecektir. Pandemi ve üzerine gelen savaş hali küresel ekonomi üzerinde belirsizliği artırmaktadır. Tabi her şeye rağmen ülke olarak, Gaziantep olarak üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceğiz. Gaziantep olarak bugün 181 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretim ve pazar çeşitliliği burada büyük önem taşıyor. Gaziantep olarak 160 alanda binlerce üretim yapıyoruz ve bir yerde sorun olduğunda alternatif pazarlarla bunu telafi edebiliyoruz. İnşallah çok büyük acılar yaşanmadan, ekonomi üzerindeki etkileri derinleşmeden bu savaşın da son bulmasını diliyoruz." - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması Güneydoğu'nun ihracatı şubatta yüzde 29 arttı Güneydoğu'nun ihracatı şubatta yüzde 29 arttı

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatta şubat sevinci - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: İhracatta şubat sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement