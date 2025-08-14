İİB'den İhracatta Yüzde 7,8 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İİB'den İhracatta Yüzde 7,8 Artış

14.08.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2023'ün ilk 7 ayında ihracatını 7,2 milyar dolara çıkardı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artışla 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle 7 ayda, 198 ülkeye 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 oldu.

İİB, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 artışla 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu dönemde değer bazında en fazla ihracat 473,5 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirilirken, bu ülkeye en fazla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü" ile "gemi, yat ve hizmetleri" satıldı.

ABD'yi Irak, Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç izledi.

En fazla ihracat Avrupa Birliği'ne yapıldı

Irak'a ihracatta en fazla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Birleşik Krallık'a "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü", Almanya'ya "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin çikolata ve kakao içeren ürünleri alt sektörü" ile "fındık ve mamulleri", Norveç'e ihracatta ise "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 1 milyar 797 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

Yılın 7 ayında, İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 2 milyar 230 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. Onu 2 milyar 146 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 182 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yaklaşık 694 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yaklaşık 419 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yaklaşık 370 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yaklaşık 193 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, birliğin yılın yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artışla daha fazla ihracat yaptığını belirterek, "İİB, temmuz ayında ise başarılı performansıyla diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran birlik oldu. En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik. Yılın yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, ABD'ye yüzde 40, Norveç'e yüzde 79,4, Birleşik Krallık'a yüzde 14,5 ihracat artırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İİB'den İhracatta Yüzde 7,8 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı

16:25
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 17:20:16. #7.13#
SON DAKİKA: İİB'den İhracatta Yüzde 7,8 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.