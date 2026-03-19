İİB İlk İki Ayda 1.9 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
İİB İlk İki Ayda 1.9 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

19.03.2026 11:14
İstanbul İhracatçı Birlikleri, ocak-şubat döneminde 1.9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk iki ayında (ocak-şubat) 1 milyar 917 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmayla 178 ülke pazarına ürün sattı. Birliğin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 oldu.

İİB, ilk iki ayda değer bazında en fazla ihracatı 134 milyon dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Birleşik Krallık'a en fazla gemi ile kağıt ve karton ürünleri satıldı.

İİB, Birleşik Krallık'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Norveç, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile kağıt ve karton ürünleri, Norveç'e gemi, Irak'a ağaç ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, ABD'ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile şeker ve şekerli mamuller alt sektörü ile kağıt ve karton ürünleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 442 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Yılın ilk iki ayında İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 568 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı.

Onu 526 milyon dolarla İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 343 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 222 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 147 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 89 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve 53,5 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

"Durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin stratejik önceliği, mevcut pazarlardaki payını artırmakla birlikte; yeni pazarlar, bölgesel işbirlikleri ve ticari ittifaklar yoluyla ihracat ağını daha dirençli hale getirmek. Çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda ara vermeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları etkinliklere ilişkin bilgi veren Özkan, milli katılım organizasyonlarıyla ocak ve şubat aylarında 100'e yakın firmanın yurt dışındaki önemli fuarlara katılmasını sağladıklarını ifade etti.

Özkan, pek çok eğitim çalışması da düzenlendiğini belirterek "Türkiye'nin ekonomisi için biz ihracatçılar bir an bile durmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İİB İlk İki Ayda 1.9 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: İİB İlk İki Ayda 1.9 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
