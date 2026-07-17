İİB, İlk Yarıda İhracatı Yüzde 7,3 Artırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk yarısında, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla 6 milyar 450 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, 193 ülke pazarına ürün sattı ve birliğin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,4 oldu.

İİB, haziran ayında ise önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,8 artışla 1 milyar 105 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 6 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 407,5 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi. ABD'ye en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin şeker ve şekerli mamuller alt sektörü ile kağıt ve karton ürünleri alt sektörlerine ait ürünler satıldı.

İİB, ABD'nin ardından değer bazında en fazla Birleşik Krallık, Norveç, Almanya ve Irak'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, Birleşik Krallık'a kağıt ve karton ürünleri ile gemi, Norveç'e gemi, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile kağıt ve karton ürünleri, Irak'a ise hayvansal mamuller ile ağaç ve orman ürünleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artışla 1 milyar 663 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2026 yılının ilk altı ayında, yaklaşık 1 milyar 820 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 1 milyar 738 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yaklaşık 1 milyar 561 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yaklaşık 538 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 466 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 287 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 145 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yarısını, yüzde 7,3'lük ihracat artışı ile kapatarak, başarılı bir performans sergilediğini açıkladı.

Özkan, haziran ayının hedef pazarlarına yönelik etkinliklerle tamamladıklarını belirterek, "Dünya denizcilik sektörünün kalbi, Atina'da düzenlenen Posidonia 2026 Fuarı'nda attı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, fuarın Türkiye Milli Katılım organizasyonu başarı ile tamamladığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Kolombiya'da düzenlenen ve Güney Amerika'daki gıda endüstrisinin önemli fuarlarından Alimentec-Anuga Select Colombia 2026'da Türkiye Milli Katılımını organize ederek, Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Show'da, İHBİR tarafından yürütülen İHBİR Şekerli Mamuller ve Pastacılık Sektörleri İhracat Atılımı UR-GE Projesi kapsamında, standlı fuar katılımı gerçekleştirildi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen 'Print in İstanbul Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi', çalışmalarına devam ediyor. Projede yer alan firma temsilcilerinin katılımı ile Uluslararası pazarlarda ticari istihbarat konulu eğitim düzenlendi."

Özkan, İİB, ABD pazarı için stratejik adımlar, gelecekte gerekli temel yetkinlikler konularında, genel katılıma açık, online, ücretsiz eğitimler düzenlediğini açıkladı.

Özkan, "Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ve yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda hareketle ihracatımızı artıracak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.