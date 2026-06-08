Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetinden Van TSO'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetinden Van TSO'ya ziyaret

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetinden Van TSO\'ya ziyaret
08.06.2026 18:44  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Soranlı bir heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Görüşmede Van'ın turizm ve ticaret potansiyeli ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Soran'dan Van'a gelen heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Van TSO) ziyaret etti.

IKBY'den bir heyet, Van TSO'nun daveti üzerine kente geldi. Erbil Valisi Omed Khoshnaw, Soran Valisi Halgord Şeyh Necib, Vali Yardımcısı Hakim Teli, Süleymaniye Vali Yardımcısı Ahmed Ali Ahmed, Erbil Belediye Başkanı Karzan Abdulhadi Taha, Duhok TSO Başkanı Shukri Jameel Nori, Barzani Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Sameen Ali Wrmziyar, Erbil TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Turizm Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda bürokratın yer aldığı heyeti Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve meclis üyeleri ağırladı. Ziyarette konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın tarihi, turizm potansiyeli ve Van TSO hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - VAN

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Turizm, Duhok, Erbil, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetinden Van TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 19:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyetinden Van TSO'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.