İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira

Türkiye'nin en temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe Ankara ve İzmir'de zam geldi. Fırıncılar odalarının aldığı kararla, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

YARINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Zamlı tarife 1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yeni fiyatın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. İzmir'de de fiyatlar 15 liraya çıkarken, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, maliyetlerdeki artışa rağmen zam oranını yüzde 20 ile sınırlı tuttuklarını belirtti.

Vatandaşlar ise art arda gelen zamlar karşısında endişeli.