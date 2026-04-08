İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

Kamu bankaları VakıfBank ve Halkbank’ın yönetim kademesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevden ayrıldı. Üstünsalih’in yerine, Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Aslan getirildi. Halkbank’ta boşalan genel müdürlük görevine ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil atandı.

Kamu bankaları arasındaki görev değişimi kapsamında Ziraat Bankası yönetiminde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Osman Aslan

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

1971 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Arslan, 1995 yılında Ziraat Bankası’nda göreve başladı. 1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2004-2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası AŞ’de sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Mart 2012 tarihinden itibaren Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası’ndaki görevlerine devam etti. Şubat 2015- Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’de Kurucu Genel Müdürlük görevini yürüten Osman Arslan, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Recep Süleyman Özdil

RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL KİMDİR?

1961 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Özdil, 1984 yılında özel bir şirkette Müfettiş olarak başladığı meslek hayatını, 1986-1993 yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu AŞ’de Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak devam ettirdi.

1993-1995 yılları arasında özel bir şirkette Finansman Koordinatörlüğü’nün ardından 1995-2001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu AŞ ile 2001-2005 yılları arasında Family Finans Kurumu AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Birleşik Fon Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Recep Süleyman Özdil, 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.