İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak

İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Pozantı ayrımı-Gaziantep Otoyolu'nda bulunan Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisi ile bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin 10 yıl süreyle kiralanması için ihale yapacak. Ayrıca, İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve görev süresi sonunda idareye bedelsiz devredilmesi için görevlendirme ihalesi yapılacak. İlgilenen şirketlerin ön seçim için başvurularını 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapmaları gerekmektedir.

30.05.2024 09:05
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İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus-Pozantı ayrımı- Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisiyle bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin, yine otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanması işi açık ihale usulüyle 2 Temmuz'da ihale edilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin de projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi, işletme süresince idareye yıllık kira ödenmesiyle görev süresi sonunda idareye bedelsiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi için görevlendirme ihalesi yapılacak.

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim yapılacak. Görevlendirmeye ilgi duyan şirketlerin, ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak - Son Dakika

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