İki şirkete petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30 bin 701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.