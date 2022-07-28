3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

28.07.2022 08:58
3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinin genişletilmesine karar verildi, İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

İki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinin genişletilmesine karar verildi, İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

???????Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'ndeki alan, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı, İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki alan da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak belirlendi.

İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Sarıyer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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