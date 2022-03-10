İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk! - Son Dakika
Üye Girişi

İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!

10.03.2022 11:14
İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!

Türkiye'nin koronavirüs ile ilk temasının ilan edildiği günden bugüne tam iki yıl geçti. Salgındaki ilk vakanın ilanının olduğu iki yıl içerisinde en çok koronavirüs ve döviz kuru konuşuldu.

Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı. Salgında ülkemizde görülen ilk vakanın üzerinden tam iki yıl geçerken, bu süre zarfı içerisinde 14 milyon 458 bin 881 kişi Covid-19'a yakalandı, 95 bin 954 kişi ise yaşamını yitirdi. Ajans Press Covid-19 pandemisi içerisinde geçirdiğimiz iki yılda, medyada öne çıkan başlıkları, en çok konuşulan kelimeleri ve en çok yayımlanan haberleri listeledi.

Medya takip kurumu Ajans Press'inbasılı gazete ve dergiler, online haber siteleri ve televizyon kanallarına yansıyan içerikleri incelediği medya araştırmasında, pandemi gölgesinde geçen iki yıl boyunca, medyada öne çıkan başlıklar, en çok konuşulan kelimeler ve en çok yayımlanan haber içeriklerini açıkladı. 2020 yılından itibaren küresel olarak başta sağlık ve ekonomik mücadeleler başı çekerken, Covid-19 pandemisi medyanın en çok konuştuğu başlık oldu. Pandemi ile alakalı medyaya 151 milyonun üzerinde haber yansıdı.

Medyada en çok yayımlanan ilk beş haber ( Mart 2020-Mart 2022)

  • Covid-19 (151.245.068 haber)
  • Döviz kurundaki yükseliş/TL'nin değer kaybı (1.941.549 haber)
  • Hayat pahalılığına yönelik haber içerikleri(1.183.248 haber)
  • Orman Yangınları (395.097 haber)
  • İzmir/ Elazığ Depremleri (375.845 haber)
  • Karadeniz'deki Sel Felaketleri (149.520 haber)

Medyada en çok kullanılan ilk beş kelime (Mart 2020-Mart 2022)

  • Sağlık (17.196.610 haber)
  • Zam (6.270.485 haber)
  • Döviz (1.974.329 haber)
  • Doktor (1.573.870 haber)
  • Felaket (491.062 haber)
YORUMLAR
500
Rusya iflasın eşiğinde mi? Rusya iflasın eşiğinde mi? Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı

Koronavirüs, Döviz, Zam, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk! - Son Dakika


Son Dakika
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement