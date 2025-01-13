İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ekonomi

Vavacars, yapay zekayla geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen raporun sonuçlarına göre, ikinci el araçlar geçen yıl yatırım değerini döviz karşısında korudu.

İkinci el araç fiyatları eylül, ekim, kasım aylarından sonra 2024'ün son ayında da artış gösterdi. Aralık ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın başından aralık sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 44,4 oldu.

Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları, yüzde 18 arttı. Öte yandan dolar kuru ise geçen yılbaşından aralık sonuna kadar lira karşısında yüzde 19,8 değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının yılın son çeyreğinde artış gösterdiğini belirterek, ikinci el araçların yatırım avantajı bakımından da döviz karşısında maddi değerini koruduğunu aktardı.

İkinci el araçların yatırım noktasında daha cazip hale geldiğini kaydeden Gözelekli, "Yaz sonunda başlayan ve yılın sonuna kadar süren yükseliş eğilimi, sektörde 2025'e dair olumlu beklentilerin olmasını sağladı. 2025'te de talebin güçlü kalacağını öngörüyoruz. Krediye ulaşma koşulları için yapılacak pozitif hamleler, sektörümüzü daha da besleyecektir." ifadelerini kullandı.