İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Vavacars, Aralık 2024'te ikinci el araç fiyatlarının %1,5 arttığını duyurdu.

13.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vavacars, yapay zekayla geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen raporun sonuçlarına göre, ikinci el araçlar geçen yıl yatırım değerini döviz karşısında korudu.

İkinci el araç fiyatları eylül, ekim, kasım aylarından sonra 2024'ün son ayında da artış gösterdi. Aralık ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın başından aralık sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 44,4 oldu.

Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları, yüzde 18 arttı. Öte yandan dolar kuru ise geçen yılbaşından aralık sonuna kadar lira karşısında yüzde 19,8 değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının yılın son çeyreğinde artış gösterdiğini belirterek, ikinci el araçların yatırım avantajı bakımından da döviz karşısında maddi değerini koruduğunu aktardı.

İkinci el araçların yatırım noktasında daha cazip hale geldiğini kaydeden Gözelekli, "Yaz sonunda başlayan ve yılın sonuna kadar süren yükseliş eğilimi, sektörde 2025'e dair olumlu beklentilerin olmasını sağladı. 2025'te de talebin güçlü kalacağını öngörüyoruz. Krediye ulaşma koşulları için yapılacak pozitif hamleler, sektörümüzü daha da besleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Aralık, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.