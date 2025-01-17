İkinci El Araç Pazarında Rekor! - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Pazarında Rekor!

2024'te Türkiye'de noterle devredilen ikinci el araç sayısı 7 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı.

17.01.2025 18:16
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Quick Finans, ikinci el araç pazarında noter aracılığıyla yapılan devirler ise ilk kez 7 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı 2024'e ait 2'inci El Oto Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2024'te otomotiv pazarı, sıfır kilometre araç satışlarındaki yoğun kampanyaların yanı sıra yeni regülasyonlar ve piyasa dinamikleriyle hareketli geçti.

Türkiye'de sıfır kilometre araç satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı.

TÜİK verilerine göre, ikinci el araç pazarında noter aracılığıyla yapılan devirler ise ilk kez 7 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı.

Satış adetlerinde düşüş yönünde olan 2024'e ilişkin başlangıç beklentilerine rağmen ocak ayında ÖTV muafiyetiyle gelen satışlarda ani artışla yaşandı.

Haziran ve ağustosta yürürlüğe giren Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) nedeniyle sektör, kısıtlamaları aşmak için yoğun kampanyalara yöneldi. marttaki seçimlerin de etkisiyle, alıcılar fiyat artışından etkilenmemek için satın alımlarını seçim öncesine çekti.

Yıl başında Kızıldeniz'deki tedarik sorunları nedeniyle sıfır kilometre araçlara erişimde sıkıntılar yaşandı. Bu durum, ikinci el piyasasına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Ancak yaz aylarında sıfır kilometre araç kampanyalarının etkisiyle ikinci el ve sıfır araç fiyatları arasındaki fark azaldı ve ikinci el araç satışları beklentilerin gerisinde kaldı.

Raporda, yıl boyunca lira bazında araç fiyatlarının yüzde 10-14 artış gösterdiği, ancak bu artışın enflasyonun altında kaldığı belirtildi. Avro bazında fiyatlar ise segmentlere göre sınırlı değişiklikler gösterdi.

2024'te ikinci el araç satışlarının zirvesi ekim ayında yaşandı. Yıl boyunca, 15 yaşa kadar ve 350 bin kilometre altındaki araçlarda satışların yoğunlaştığı görüldü.

Elektrikli araçlara olan talep ise dikkati çekici şekilde arttı. Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki payı, 2023'teki yüzde 0,21'lik oranından 2024'te yüzde 0,44'e yükseldi.

Raporda yer verilen önemli regülasyon değişiklikleri arasında, 6 ay/6bin 000 kilometre düzenlemesinin 2025'e kadar uzatılması, Çin'den ithal edilen araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmesi ve ikinci el araç satış yetkililerine yönelik yeni düzenlemeler yer aldı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Finans, Noter, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Pazarında Rekor! - Son Dakika

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