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İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor - Son Dakika

İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor

19.02.2022 09:28
İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor

Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı. Galerici esnafı buna rağmen 2. El araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor. Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.

"Daha önce böyle bir durgunluk görmedim"

26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, "26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık. Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor. Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı. Şimdi parası olan için 2. El araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar" dedi. - GAZİANTEP

İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor

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İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor İhracatçılar KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor İhracatçılar KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor

Pandemi, Tragger, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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