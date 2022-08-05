ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü

İkinci el araç piyasasında ÖTV'nin düşeceği söylentileri talebi düşürdü. İkinci el araç piyasasında yüzde 50 düşüş olduğunu belirten oto galericiler, müşterilerin sıfır araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi söylentisi dolayısıyla araç almadıklarını söyledi.

İstanbul'da bayram öncesi hareketlilik yaşayan ikinci el araç piyasası, yaz mevsiminin son döneminde durgunluk yaşıyor. Piyasada sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi söylentileri araçlara talebi düşürdü. ÖTV'nin düşeceğini düşünen sürücüler araç satın almıyor. Vergi indirimi beklentisinin ikinci el araç piyasasında yüzde 10 gibi düşüşe neden olduğunu belirten oto galericiler, aylık ortalama 15 araç satarlarken şimdi ise 5-6 araç sattıklarını söyledi.

"ÖTV' indirimi söylentisi müşterileri beklentiye soktuğu için araç almıyor"

İkinci el piyasasında durgunluk olduğunu belirten galerici Yılmaz Kebapçı, "Geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 civarında bir düşüş var. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 ile 10 arasında gerileme oldu. Fakat sıfır fiyatlar yükseliyor. Sıfır araçlar yükseliyor ikinci el araçlar düşüyor. Bunun sebebi ise ÖTV indirimi söylentisi. Ben indirimin yapılma taraftarı değilim. İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor. Aylık ortalama satışımız 15 arabayken şu anda 5-6 araç satıyoruz. Şu anda uygun teklif vererek araç alıyoruz. Müşterilerde araç almıyor beklentiye girdikleri için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL