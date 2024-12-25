İkinci El Araç Piyasasında Yüzde 5 Düşüş

Ekonomi

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı ikinci el piyasasında da yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasası hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı ikinci el araçlarda da indirimlerin yaşanmasıyla birlikte araç piyasasında yüzde 5 oranında indirim olduğunu belirtti. Yıl sonu olduğu için ikinci el araç piyasasında kampanyalar olduğuna değinen Yıldırım, "Bu kampanyalar da ikinci el araç piyasasına yansıdı. İkinci el araçlarda yüzde 5 oranında bir indirim yaşandı. Araç alacaklar yıl sonunda araç almanın tam dönemindeler. Faizlerin biraz yüksek olması yıl içerisinde dalgalanmalara neden oldu. Eylül ayında 5 tane araç satıyorsak k asım ayı itibariyle 10 tane satış yapmaya başladık. Bunun nedeni de sıfır araçlarda kampanya olduğu için ikinci el araçlarda da kampanyaya dönüşüyor. 2025 yılında faizlerin düşmesi, sıfır araçlarda dalgalanmalardan dolayı ikinci elde bir yükseliş bekliyoruz. 2025 yılında faizler düşer, araç kampanyaları kalkarsa galericilerin yılı olabilir. Araç yıl içerisinde 900 bin liraysa yıl sonunda yüzde 5 düşüşle birlikte 850 bin liraya düşüyor. Araç olacak olanlar için bu ay tam zamanıdır" dedi. - ELAZIĞ