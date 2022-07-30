İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar

30.07.2022 10:54

Oto ekspertizleri en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag'lerin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak sıralayarak ikinci el otomobil alacakların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Otomobil fiyatlarındaki artış ve neredeyse fabrika çıkışlı araba bulunamaması nedeniyle, ikinci el piyasasına talep arttı. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar, hasarlı araçları hileli yöntemlerle satmaya çalışıyor.

Oto ekspertizlerinin verdiği bilgilere göre, en sık karşılaşılan dolandırıcılıklar, kilometre düşürme, kazada açılan airbag'in tamir edilmeden yeniden takılması ve iki hasarlı aracın birleştirilerek satılması. Sigorta eksperleri ise bazı ikinci el otomobil ilanlarında, "Aracımın trameri şişirilmiştir. Normalde hasarı bu kadar yüksek değildir" ifadelerinin dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor.

İkinci el otomobilde en çok yapılan hile: Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi düşürüyorlar

"ORJİNAL GELEN ARACIN AIRBAG'LERİ İŞLEM GÖRMÜŞ OLABİLİYOR"

Bir ekspertiz firmasında servis müdürü olarak çalışan Engin Tanlık, "Maalasef ikinci el piyasasındaki hareketlilik bazı dolandırıcıların çoğalmasına neden oldu. Araçta bir parça boya, iki parça sök-tak olduğunu söyleyip piyasaya sürüyorlar. İkinci el araçlarda şu ara çok fazla kilometre düşürülüyor. Daha bugün kilometresi düşürülmüş bir araç tespit ettik. Airbag hileleri var. Orijinal diye gelen aracın airbag'leri işlem görmüş olabiliyor" dedi.

"GÖSTERGE PANELİNİ SÖKÜP, ARKADAN MATKAPLA KİLOMETREYİ GERİ ÇEKİYORLAR"

Ekspertiz firması sahibi olan Murat Yaman ise, "Yoğun şekilde araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi geri çekiyorlar. Arabada ne kadar beyin varsa, kilometreyi sıfırlamaya çalışıyorlar. Airbag'leri direnç ile kandırmalar oluyor. İki araçtan bir otomobil yapanlar da çok oluyor. Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi. Fiyat artışı nedeniyle şimdi motor sağlamsa, kaportaya bile bakmıyorlar" diye konuştu.

İkinci el otomobilde en çok yapılan hile: Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi düşürüyorlar

"TRAMERDE YAZAN RAKAM NEYSE, HASAR ODUR"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Koordinatörü Ufuk Yalçın, tramer üzerindeki hasar kayıtlarının değiştirilemeyeceğini belirterek, "Sigorta şirketi istiyor diye daha az miktarda hasar yazılamaz. Hak sahibi istiyor diye de daha fazla yazılması söz konusu değil. Tramer üzerinde ağır hasar kaydı işlenmişse bir araca, daha önce bir pert işlemine konu olmuştur. Sigortadan yüksek rakam yazdırılarak fazla miktarda hasar alınmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu gerçek dışı bir ifade. Gerçekte tramer miktarı neyse hasar odur" dedi.

YORUMLAR
500
Kadıköy Belediyesi bahçesinde yeniden ikinci el pazarı Kadıköy Belediyesi bahçesinde yeniden ikinci el pazarı Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:18 Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi
14:18 12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu
14:13 Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü
14:07 KOM'dan dev operasyon! İstanbul'da 88 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 15:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement