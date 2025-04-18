İkinci El Otomotiv Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Otomotiv Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Quick Finans, otomotiv sektörünün ikinci el ekosistemine dair zirve düzenledi ve katılımcılarla sektörün büyüklüğünü vurguladı.

18.04.2025 15:59
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Quick Finans, " Türkiye'nin Otomotiv Pazarını 2. El Belirler" özdeyişiyle ikinci el otomotiv zirvesi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve İstanbul Motorlu Araçlar Derneğinden (İMAS) katılımcıların yanı sıra sektörde üst düzey yöneticiler ve finansal kurum temsilcileri yer aldı.

Sunumunu ekonomi gazetecisi ve televizyon programcısı Noyan Doğan'ın yaptığı zirvede, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Dairesi Başkanı Özgür Karacaoğlu, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen sırasıyla açılış konuşmalarını yaptı.

Açıklamada zirvedeki görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, otomotiv sektörünün içerisinde yer alan ikinci el otomotiv ekosisteminin 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip olduğunu belirtti.

Karadağ, sektörün istikrarlı, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir gelişimine yönelik çalışma ve düşünce ortamı yaratarak sektöre katkı sağlamak amacıyla zirveleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Sektöre çok değerli katkılar yapmasını diliyoruz"

İkinci el sektöründe gerçekleşen bir adet satışın, sıfır araç sektöründeki satışlara göre 3 kat ticaret, finansman, noter işlemi, sigorta poliçesi ve 4 adet ilave paydaş yarattığına dikkati çeken Karadağ, şunları kaydetti:

"Dikkati çeken anlamlı zirve mottomuz ise ikinci el oto ekosistemindeki döngüde yer alan tüm paydaşların yarattıkları katma değer ve dinamizm ile otomotivin değerini ve talebini belirleyerek tüm sektörün yön ve seviyesini oluşturduğunu ifade etmektedir. İkinci el otomobil sektörünün bu devasa büyüklüğüne ve potansiyeline inancımız nedeniyle, 2 yıldan beri Smart IQ işbirliğiyle her ay yayınlamakta olduğumuz ikinci el oto raporu ile başladığımız yola, Türkiye'de ilk defa düzenlenen zirve ile devam ediyoruz. Her yıl düzenli şekilde yapmayı planladığımız zirvenin, sektörün tüm paydaşlarının buluşma noktası olmasını ve sektöre çok değerli katkılar yapmasını diliyoruz."

Zirvenin, "İkinci El Satış Kanalları ve Ekosistemi" başlıklı panelinde, dünyada ve Türkiye'de araç sahipliğinin gelişimi ve ikinci el oto piyasasına dair tespitler yapılarak, elektrikli araçlara olan talep ve sektörün gelişimi için gerekli finansman ihtiyacına dair görüşler paylaşıldı.

Zirvenin sonunda, tQuick Sigorta Trafik Branşı Koordinatörü Seyda Köksal, ikinci el oto satış kanallarına yönelik sigorta paketleri hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomotiv Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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