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İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar - Son Dakika

İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar

20.11.2021 21:55

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, otomobil satıcılarının ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alarak, kullanılmayan araçları ikinci el diye fahiş fiyatla piyasaya sürdüğünü iddia etti. Usta, "Burada bir soygun var. Bu soyguna hükümet sessiz kalıyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum" dedi.

VERGİ KAÇIRILIYOR İDDİASI

Araçlarının hepsinin sıfır araç olduğunu belirten Usta, " ÖTV'lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde 45'e çekilmişti. İlk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu duruma sessiz kaldığını belirten Usta, "Vergiyi düşürüyorsun madem, bu vergi düşüşünden vatandaşın istifade etmesi lazım. Vatandaşın istifade etmediği, sadece yetkili bayilerin veya otomobil firmalarının istifade ettiği bir vergi düşüşü niye yapıyorsunuz kardeşim?" diye sordu.

BU SOYGUNA HÜKÜMET SESSİZ KALIYOR

Araçları gösteren Usta, "Hepsi seri haldedir plakaların. Bu araçların hiçbirisi ikinci el değil. Bu araçlar hiç kullanılmamış. Sadece plaka takılmış" diyerek şöyle devam etti:

"Yetkili bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş. Oradan vermemek için ikinci elde tabi kimseye karışamazsın, istediğim fiyattan satarım diyor. Burada bir soygun var. Bu soyguna hükümet sessiz kalıyor."

İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar

İkinci El Araç, Erhan Usta, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İkinci elde sahtekarlık iddiası! Erhan Usta: Seri halde plaka alıp ikinci el diye sıfır araç satıyorlar - Son Dakika
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