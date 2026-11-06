İkinci yerli kruvaziyer Adora Flora City, Şanghay'da operatörüne teslim edildi - Son Dakika
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İkinci yerli kruvaziyer Adora Flora City, Şanghay'da operatörüne teslim edildi

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Çin'de yerli imkanlarla üretilen ikinci büyük yolcu gemisi Adora Flora City, deneme seyirlerini tamamlamasının ardından Şanghay'da operatörü Adora Cruises'a teslim edildi. Gemi, Guangcou'daki Nanşa Limanı'nda demirleyecek ve ilk ticari seferine 22 Kasım'da çıkacak.

Çin'in yerli imkanlarla ürettiği ikinci büyük yolcu gemisi "Adora Flora City"nin deneme seyirlerini tamamlamasının ardından operatör şirketine teslim edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, "kruvaziyer" tipi gemi, bugün Şanghay'da üretildiği tersanede operatör şirketi Adora Cruises'a teslim edildi.

Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen "kruvaziyer" tipi gemi, Çin'de yerli imkanlarla üretilen ikinci büyük yolcu gemisi oldu.

"Adora Flora City", yapımının tamamlanmasının ardından 20 Mart'ta tersaneden çıkarılarak suya indirilmiş, 16 Mayıs'ta deneme seferlerine başlamıştı.

Çin'in güneyinde, Guangcou şehrindeki Nanşa Uluslararası Yolcu Gemisi Limanı'nda demirleyecek geminin, ilk ticari seferine 22 Kasım'da çıkması planlanıyor.

İlk büyük yolcu gemisi 2023'te teslim edilmişti

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren Şanghay Vaygaoçiao, daha önce ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi "Adora Magic City"nin yapımını üstlenmişti.

İlk deneme seyri Temmuz 2023'te yapılan gemi, Kasım 2023'te İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival'ın Çin'deki ortaklığı Adora Cruises'a teslim edilmişti. Gemi, 1 Ocak 2024'ten itibaren ticari seferlere başlamıştı.

341 metre uzunluğundaki 141 bin 900 tonluk "Adora Flora City", 323 metrelik ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük.

Gemi, 2 bin 139 kamarası ve 5 bin 332 yolcu kapasitesiyle, 2 bin 125 kamara ve 5 bin 246 yolcu kapasiteli ilk kruvaziyerden daha fazla kişiyi ağırlayabilecek.

Çin, piyasada varlığını sürdürme niyetini gösteriyor

Çin'in, ilk yerli üretim kruvaziyerinin teslimatından 3 yıl sonra ikincisinin teslimatı için kolları sıvaması, Avrupalı gemi üreticilerinin hakimiyetindeki büyük yolcu gemisi piyasasında varlığını sürdürme niyetini gösteriyor.

Dünya kruvaziyer üretiminin yüzde 70'ini İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketleri ellerinde bulunduruyor.

Kaynak: AA
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