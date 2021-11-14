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İkiz gemiler Kuşadası'na bin 200 yolcusuyla geldi - Son Dakika

İkiz gemiler Kuşadası'na bin 200 yolcusuyla geldi

14.11.2021 00:57
İkiz gemiler Kuşadası'na bin 200 yolcusuyla geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanına Norveç bayraklı Viking Sea ve Viking Venüs isimli aynı özellikteki iki kruvaziyer gemisi çoğunluğu Amerikalı bin 200 yolcusuyla geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanına Norveç bayraklı Viking Sea ve Viking Venüs isimli aynı özellikteki iki kruvaziyer gemisi çoğunluğu Amerikalı bin 200 yolcusuyla geldi. Gemi yolcularının bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken, tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası Çarşısı'nı gezip, alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör yaptığı açıklamada, "Norveç bayraklı Viking Sea ve Viking Venüs isimli tüm özellikleri aynı ikiz gemiler limanımıza yanaştı. Personel dahil 2 bin 200 turist gemilerden indi. Yolcularının bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken, tur programına katılmayan ve tur programından sonra tekrar ilçeye gelen turistler Kuşadası Çarşısı'nı gezip, alışveriş yapma imkanı buldu. Her iki geminin personelinin de çarşıya çıkıp alışveriş yapmasına izin verilmesi de Kuşadası esnafı için artı bir değer oldu" dedi.

Güngör, Kruvaziyer turizminin Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kuşadası, Norveç, Venüs, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkiz gemiler Kuşadası'na bin 200 yolcusuyla geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İkiz gemiler Kuşadası'na bin 200 yolcusuyla geldi - Son Dakika
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