İklim Değişikliğine Dayanıklı Tohum Geliştiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İklim Değişikliğine Dayanıklı Tohum Geliştiriliyor

Tarım Bakanlığı, iklim değişikliği etkilerine karşı dayanıklı bitki çeşitleri geliştiriyor.

29.11.2024 11:49
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Tarım ve Orman Bakanlığı, küresel iklim değişikliğine bağlı stres koşullarına dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli üretim sağlayacak bitkilere yönelik çalışmalarına hız verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artıracak, maliyetleri düşürecek teknolojilerin geliştirilmesi ile yerli ve milli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik veriyor.

Tohumculuk araştırma faaliyetleriyle, sebzelerde iklim değişikliğine bağlı abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı yüksek verimli ve kaliteli ürün arzını sağlayacak nitelikli çeşitlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu hedefe ulaşmak için de çeşitli projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektör işbirliğiyle 2004-2014 yıllarında Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi gerçekleştirildi. Projeyle 42 çeşit ve 320 nitelikli hat geliştirildi. Geliştirilen ürünlerden 214 hat ve 31 çeşit, sektöre aktarıldı.

Marul, mor havuç, soğan, brokoli ve kırmızı baş lahanada 57 çeşit adayı geliştirildi

Kışlık sebze tohumculuğunda da 2018-2023 yıllarında kamu, üniversiteler ve özel sektör işbirliğiyle TÜBİTAK-1007 Programı destekli "Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi" yürütüldü.

Proje kapsamındaki AR-GE faaliyetleriyle, verim ve kalite ile olumsuz toprak ve iklim koşullarına dayanıklılık özellikleriyle öne çıkan marul, mor havuç, soğan, brokoli ve kırmızı lahanada 57 çeşit adayı ve 1824 hat geliştirildi.

Islahı zor olan havuç, soğan, brokoli, kırmızı lahana ve marul türlerinde ıslah süresi, projede geliştirilen moleküler ve biyoteknolojik yöntemlerle kısaltıldı. Böylece 4 yılda nitelikli saf hatlar ve çeşit adayları elde edildi.

Projenin AR-GE faaliyetleri 2022 yılı sonunda tamamlanırken, 2023 itibarıyla proje çıktılarının ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına başlandı.

Söz konusu çalışmalar sonucunda, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında Sebze, Mısır ve Ayçiçeği Tohumculuğunda İklim Değişikliğine Uyumlu, Abiyotik ve Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Yeni Çeşit ve Anaçların Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

Sebze, mısır ve ayçiçeği tohumculuğunda küresel iklim değişikliğine bağlı stres koşullarına dayanıklı, verimli ve kaliteli ürün arzını sağlayacak, rekabet gücü yüksek, nitelikli çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla açılan çağrı kapsamında başvurular alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İklim Değişikliğine Dayanıklı Tohum Geliştiriliyor - Son Dakika

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