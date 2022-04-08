İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Adil Pelister seçildi - Son Dakika
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İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Adil Pelister seçildi

08.04.2022 11:25
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Adil Pelister seçildi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden Adil Pelister seçildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden Adil Pelister seçildi.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin, 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 1.670 delege oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, oy çokluğuyla yeniden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Pelister, birlikte yeni dönem için "Vizyon 2030" mottosuyla kimyayı geleceğe taşıyacak stratejik projeler hazırladıklarını bildirdi.

Pelister, "Vizyoner projelerle Türkiye'den dünyaya açılan yeni bir kimya ekosistemi kuracağız. İKMİB, Yönetim Kurulu ile birlikte yeni dönemde de adil, şeffaf ve aktif bir yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam edecek. Kimya sektörünü kalıcı birinciliğe taşımaya kararlıyız." dedi.

"Kimyayı ihracatta lider sektör yapmayı hedefliyoruz"

Adil Pelister, kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türk kimya sektörünü dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını bildirdi.

"Yeni hedefimiz 2030'da sektörümüzün ihracatını 50 milyar doların üzerine çıkarmak ve kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak." değerlendirmesinde bulunan Pelister, yüksek katma değerli ürünlerle kimya teknolojisi ihraç eden bir konuma yükselmeyi ve birim kilogram ihracat değerini 1,5 doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Pelister, "İhracatın yükselen yıldızı kimya sektörü olarak, Türkiye'de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi ve Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,5'den yüzde 1'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak aklı ile 'Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi' oluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Pelister, belli bir değerin üzerinde ihracat yapan alt sektörlerini "ihracatçı birliği" statüsüne kavuşturmak istediklerini ve İKMİB'in kendi genel sekreterliğine kavuşması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

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İstanbul, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Adil Pelister seçildi - Son Dakika


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