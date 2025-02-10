İkram Bakar'dan İstiridye Mantarında Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

İkram Bakar'dan İstiridye Mantarında Başarı

İkram Bakar\'dan İstiridye Mantarında Başarı

Erzincan Üzümlü'de İkram Bakar, istiridye mantarı üretiminde başarı elde etti.

10.02.2025 11:48
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde İkram Bakar isimli vatandaş istiridye mantarı üretiminde başarı sağladı.

Doğu'nun sebze ve meyve ambarı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzincan'da çiftçiler alternatif ürünler yetiştirme noktasında girişimlerini sürdürüyor. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçi İkram Bakar, istiridye mantarı üretmeye başladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ile birlikte istiridye mantarı üretimine başlayan İkram Çamur'u ziyaret etti.

Evinin alt katında istiridye mantarı üretimini başarıyla gerçekleştiren İkram Çamur'u tebrik eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin önemine değindi. Erzincan'ın birçok meyve ve sebze çeşidinin üretimine olanak sağladığını kaydeden İl Müdürü Koçaker, ürün çeşitliliğinin pazarlama noktasında da üreticilere avantaj sağlayacağını belirtti.

İl Müdürü Koçaker şöyle devam etti: "Üzümlü ilçemizde girişimci bir çiftçimiz ilk defa istiridye mantarını başarıyla yetiştirmiş. Bu hem Erzincan hem de sektörümüz adına önemli bir adımdır. Erzincan çiftçimiz yeniliklere son derece açık. Bu tarım sektörünün geleceği açısından çok önemli. Hem çiftçimizi hem de çiftçimize teknik destek sağlayan İlçe Müdürlüğümüz çalışanlarını tebrik ediyorum"

Üzümlü ilçesinde ilk defa istiridye mantarı üretimi gerçekleştiren İkram Bakar ise şimdilik küçük bir alanda başlattıkları üretimin başarıyla devam ettiğini belirterek ilerleyen dönemlerde yatırımı büyütmeyi düşündüklerini söyledi. İstiridye mantarının kapalı mekanda özel nemlendirilmiş ortamlarda üretilebildiğini kaydeden İkram Bakar, ilçe tarım ve orman müdürlüğünün teknik desteği ile çıktıkları yolda başarıyı yakalamanın kendilerini motive ettiğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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