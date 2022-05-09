İktisadi Kalkınma Vakfından "9 Mayıs Avrupa Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) ortak güvenlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi ortak hedeflerine ulaşması ve bütüncül bir Avrupa entegrasyonu açısından AB'ye yaşam suyu katacağını bildirdi.

İKV'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak bir işgal hareketini başlatmasının doğrudan Avrupa değerlerini ve Avrupa güvenliğini hedef alan yaşamsal bir tehdit olduğu kaydedildi.

Popülizm, korumacılık, radikal milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, bilgi düzensizliği, düzensiz göç, gelir adaletsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sınır aşan güvenlik tehditleri, devletler arası ve devlet içi çatışmalar gibi birçok meselenin AB'nin bütünlüğü ve etkinliği açısından sorun yaratmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik hedefinin her zamankinden daha da önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birçokları tarafından artık geçmişte kalmış bir hedef gibi gösterilse de Türkiyesiz bir AB'nin barış ve güvenlik açısından eksik kaldığı ortada. Avrupa'nın ortak değerlerine bağlı bir Türkiye AB'nin ortak güvenlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi ortak hedeflerine ulaşması ve bütüncül bir Avrupa entegrasyonu açısından da AB'ye yaşam suyu katacaktır. Türkiye için bakılacak olursa, son yıllarda AB hedefinin geri plana düşmesi reform sürecini yavaşlatıp gerileterek, beraberinde birçok sorunu da tetiklemiş oldu. Tekrar üyelik hedefine sıkı sıkıya sarılarak, 2030'a yönelik 'demokratik, özgür, adil, müreffeh ve yeşil Türkiye' hedefini gündeme getirmek gerekiyor. 9 Mayıs Avrupa Günü'nde 'Türkiyeli AB' ve 'AB'li Türkiye' için tekrar birlikte harekete geçelim."