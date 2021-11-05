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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

05.11.2021 12:07
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Elban, il düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İl İstihdam Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması hususunda yapılacak çalışmalar ile istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler gözden geçirildi.

Toplantı öncesinde kısa bir açıklama yapan Vali Elban, il düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesini diledi.

İstihdam sağlayacak yatırımların kente kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Vali Elban, "İlimizdeki istihdam oranını yükseltmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların da yararlı sonuçlarını alacağımıza inanıyorum" dedi.

"İstihdam politikaları, yürütme kurulu ve denetim kurulu çalışmaları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ile il mesleki eğitim politikaları" konu başlıkları altındaki toplantı, Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın sunumunda gerçekleşti.

AOSB'nin ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe SGK Başkanı Bilal Canbolat, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, istihdama ilişkin çalışmalar ve mesleki eğitim uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ADANA

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Süleyman Elban, Mesleki Eğitim, İstihdam, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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