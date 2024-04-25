İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve istihdam politikalarının oluşturulması için toplandı. Toplantıda, İİMEK'lerin etkinleştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve iş sağlığı güvenliği konuları ele alındı.

25.04.2024 16:21
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Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı yapılan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın çevrimiçi katılımı, 'İİMEK'lerin Etkinleştirilmesi Özel Gündemi' ile Vali Cahit Çelik başkanlığında toplandı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın çevrimiçi katılımı ile 'İİMEK'lerin Etkinleştirilmesi Özel Gündemi' görüşüldü, daha sonra Niğde'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının engelli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında daha etkin görev almasına yönelik çalışmalar yapılması, kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlar ile işbirliği içerisinde Kadın Girişimciliği ve Kadın Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenlenmesi kararı görüşüldü. Yapılan toplantıda ayrıca Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği 2024 Mart ayı raporu ile İİMEK Denetim Kurulu faaliyetleri değerlendirildi.

Bu çerçevede İİMEK'lerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla tüm katılımcı kurumların işbirliğinde çalışılması yönünde karar alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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