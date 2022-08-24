'Mergüze', 'atasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı' tüm Kastamonu'da yaygınlaştırılacak - Son Dakika
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'Mergüze', 'atasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı' tüm Kastamonu'da yaygınlaştırılacak

24.08.2022 16:39
'Mergüze', 'atasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı' tüm Kastamonu'da yaygınlaştırılacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tescillenen 'mergüze', 'tasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı'nın çoğaltılması için araştırmalarını devam ettiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tescillenen 'mergüze', 'tasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı'nın çoğaltılması için araştırmalarını devam ettiriyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen 'mergüze', 'tasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı'nın çoğaltılarak yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor. 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen "Siyez Buğdayında Seleksiyon Islahı İçin Başlangıç Materyalinin Oluşturulması" projesi çerçevesinde siyez buğdayı çeşit tescilini hazırlık sürecinde, İhsangazi'den 40, Seydiler'den 5, Kastamonu merkezden 4 ve Devrekani'den de 1 çiftçi olmak üzere toplamda 50 çiftçinin tarlalarından siyez buğdayı başakları seçilerek toplandı. Toplanan siyez buğdayı başakları 2016 yılından bu yana düzenli olarak her yıl hem İhsangazi ilçesinde hem de Ankara'daki Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parsellerinde ekiliyor. Yürütülen 6 yıllık çalışmanın neticesinde Dr. Ayten Salantur'un tescile aday sunduğu iki adet siyez buğdayı, 15 Nisan 2021 tarihinde 'mergüze' ve 'atasiyez' isminde tescillendi.

Tescillenen 'mergüze' ve 'atasiyez' çeşitleri ile tescile hazırlık aşamasında toplanan tüm Kastamonu siyez buğdayları, karıştırılarak İhsangazi ilçesine ağlı Yeni Mahalle'de ekildi. Ekilen siyez buğdaylarının gözlemleri İhsangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Hasadı yapılan siyez buğdayından örnek başaklar saklanmak üzere toplandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu siyez buğdayı popülasyonunu koruyup çoğaltmak, yaygınlaştırmak, tescil edilen 'mergüze' ve 'atasiyez' çeşitlerinin de öncelikli İhsangazi ilçesinde olmak üzere tüm Kastamonu'da sertifikalı tohumluk üretimlerinin gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.

Çalışmaların hız kesmeden devam edildiği kaydedildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Devrekani, İhsangazi, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Mergüze', 'atasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı' tüm Kastamonu'da yaygınlaştırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Mergüze', 'atasiyez' ve 'Kastamonu siyez buğdayı' tüm Kastamonu'da yaygınlaştırılacak - Son Dakika
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