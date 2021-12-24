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iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı - Son Dakika

iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı

24.12.2021 08:44
iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı

Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı.

Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı. Tüm Türkiye için gayrimenkul değeri ve lokasyon veri analizi sunan bir platform olan Endeksa, otomatik değer tahmin modeli ile alanında liderlerden biri konumunda bulunuyor.

2017 yılında hayata geçen Endeksa, bireysel gayrimenkul yatırımcıları, binlerce emlak danışmanı ve geliştirici firmaların yanı sıra pek çok kurumsal firmaya ve kamu kuruluşlarına da hizmet veriyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin her yerinde en uygun lokasyon seçimine ve otomatik gayrimenkul değeri hesaplanmasına imkan sağlayarak kullanıcılarına 'Elektronik Değerleme Raporu' sunan platform, saha araştırmalarını ve danışmanlar tarafından sağlanan satış verilerini makine öğrenimi ile analiz ederek değer hesaplaması yapıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin yanı sıra bireysel kullanıcılar da gayrimenkulleri için anında değer tespiti yapıp satış ve kira bedellerini öğrenirken, bölge bazlı demografik ve ticari bilgilere de ulaşabiliyorlar. Bu yeni anlaşma ile büyüme hızını artırmayı hedefleyen platformun gelecek planları içerisinde Türkiye'deki pazar payını artırmak ve yurt dışı operasyonlarını başlatmak bulunuyor.

iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk yeni yatırımlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Şirketimiz kurulduğu 2000 yılından bu yana yaptığı stratejik yatırımlarla Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynadı. Yatırımlarımızda aradığımız önemli kriterlerden biri orijinal ve fark oluşturan fikirlerden yola çıkmış olmaları. Bunun son örneği de benzersiz bir teknoloji ve iş modeli sunan Endeksa. Bugün itibari ile emlak dikeyinde lider platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet'in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız platformu da grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Konuyu değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Gayrimenkul değeri ve lokasyon analizine ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara hizmet veren platformumuz, kurulduğu günden bu yana her yıl en az 2,5 kat büyüdü. Bunun en önemli nedenlerinden biri, platformumuzun makine öğrenimi ve yapay zeka gibi en ileri teknolojileri kullanarak çözüm ve hizmetlerini tasarlaması. Sunduğumuz analizler ve raporlar ile hem gayrimenkul profesyonellerini, hem de bireysel kullanıcılarımızı gayrimenkul işlemlerinde en hızlı şekilde sonuca ulaştırıyoruz. Odağı internet ve teknoloji olan iLab'in bizlere katacağı değer ile büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacak olmaktan dolayı gururlu, heyecanlı ve mutluyuz. Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız" şeklinde konuştu.

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat da Endeksa'nın iLab ailesine katılmasının oluşturacağı sinerjiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Platform ile birlikte gayrimenkul sektörüne katkı sağlayacak çok daha güçlü ve verimli projeleri hızla hayata geçireceğimize inanıyoruz. Emlak dikeyinde lider platform olarak hem son kullanıcılarımıza hem de gayrimenkul danışmanı iş ortaklarımıza en iyi deneyimi sunabilmek için ortak çalışmalara imza atacağız. Bu iş birlikteliği ayrıca Türkiye'nin tek hızlı satın alma sistemi olan Jetsat hizmetimizi mükemmelleştirmek adına da yepyeni fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar ise şöyle konuştu: "Türkiye'de gayrimenkul sektörünün önemine ve bu sektörün dijitalleşmesini hızlandıran teknoloji çözümlerinin değerine inanıyoruz. Bu bakış açısı ile gayrimenkul sektörüne veri ile şeffaflık ve güvenilir bilgi getirerek, karar verme süreçlerini kolaylaştıran Endeksa'ya yatırım yaptık. Emlak danışmanlarına ve kurumsal şirketlere sağladığı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi çözümleri ile platformun sektöre etkisine ve başarısına bu zaman zarfında artan üye adedi ve büyüme rakamları ile şahit olduk. Platformun veri ve analitik yeteneklerinin, iLab'in sahip olduğu deneyim ve öncü konumu ile beraber sektör için önemli bir değer üreteceğinden eminiz." - İSTANBUL

iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı

Gayrimenkul, Türkiye, Emlak, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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