İlhami Yazıcı Kapalıçarşı Başkanlığına Seçildi

30.03.2026 10:30
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, 941 oyla göreve geldi. Yeni yönetimle hedefler belirlendi.

Kapalıçarşı'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski alışveriş merkezi olarak bilinen çarşının "Kat Malikleri 6. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kapalıçarşı'nın bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

Genel kurul kapsamında divan kurulu da belirlendi. Divan Kurulu Başkanlığına İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık seçilirken, Ali Rıza Balcı ve Atilla Saraç da üye olarak görev aldı.

Konuşmaların ve genel kurul işlemlerinin ardından tek listeyle yapılan seçimde İlhami Yazıcı 941 oy alarak Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Divan Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'nın köklü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Genel kurulun yüksek katılım ve olgunluk içerisinde tamamlanması son derece kıymetlidir. Seçim sürecinin şeffaf, düzenli ve demokratik bir şekilde yürütülmesi, camiamızdaki birlik ve beraberliğin en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız"

Kapalıçarşı'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı da çarşı esnafının ve kat maliklerinin güveniyle bu göreve seçilmekten büyük bir onur duyduğunu belirterek, esnafın beklentilerine cevap veren şeffaf ve güçlü bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını bildirdi.

Yazıcı, "1461 yılında kurulan Kapalıçarşı'da başkan olarak görev yapmak hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluktur. Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olan çarşımız için gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

