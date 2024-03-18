Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar sürüyor

Enerji Bakanı Bayraktar: İliç\'teki maden sahasında çalışmalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.

18.03.2024 22:23  Güncelleme: 22:24
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 35. gününde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren önceliğimiz hiç değişmedi. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz. İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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