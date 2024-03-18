Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 35. gününde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:
"İlk günden itibaren önceliğimiz hiç değişmedi. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz. İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum."
Son Dakika › Ekonomi › Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu yılın Türkiye ekonomisi için son derece kritik olduğunu belirterek, 'Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır.' dedi. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de vatandaşlarla iftar yaparak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Şimşek, Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine Avrupa standartlarında hizmet verdiğini belirterek, ASO'nun kurumsal yetkinliğini sürekli geliştirdiğini ve üyelerinin hak ve menfaatlerini koruduğunu söyledi. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü töreninde 68 üyeye ödül verildi.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığındaki araştırma ekibi, Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Üniversite, sinirbilim alanındaki çalışmaları ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun 60. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'nın ihracat ve istihdam rakamlarının önemli bir seviyeye ulaştığını belirtti. Ardıç, ayrıca Ankara'nın sanayi ve teknolojinin başkenti olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kuracaklarını açıkladı.
Kilis Polateli Şahinbey OSB'nin hayata geçmesiyle kentin ciddi ivme kazanacağı belirtildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla enerji ve su sorununun çözüleceği ifade edildi. Yatırımcılara her türlü altyapının hazır hale getirileceği taahhüt edildi. Amanos Tünelleri'nin yapımıyla Mersin Limanı'na olan bağımlılığın ortadan kalkacağı vurgulandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli, törenle atıldı.
İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.
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