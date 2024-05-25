Ilısu Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020'den bu yana 9.8 milyar kilovat saat enerji üretti - Son Dakika
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Ekonomi

Ilısu Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020'den bu yana 9.8 milyar kilovat saat enerji üretti

Ilısu Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020\'den bu yana 9.8 milyar kilovat saat enerji üretti

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020 tarihinden bu yana 9.8 milyar kilovat saat enerji üreterek ülke ekonomisine 31 milyar TL katkı sağladı. Baraj, Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olma özelliğine sahip ve terör saldırılarına rağmen 8.5 milyar TL'ye inşa edildi. Ayrıca, 2024 yılı Mayıs ayına kadar üretilen enerji miktarı 1.9 milyar kilowat saate ulaştı.

25.05.2024 08:54
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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, açıldığı 19 Mayıs 2020 tarihinden bu yana enerji üretimi 9.8 milyar kilovat saate ulaşarak ülke ekonomisine 31 milyar TL katkı sağladı.

1950'lili yıllardan itibaren planlamaları yapılan 1982'de de projelendirilen ancak 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılarak 19 Mayıs 2020 yılında tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, bölge ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

Gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci sırada yer alan baraj, bu açıdan Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olma özelliğine sahip. İnşa sürecinde defalarca PKK'lı teröristlerin hedefi olan ve saldırılarına maruz kalan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, terör saldırılarına rağmen 8.5 milyar TL'ye inşa edilerek hizmete alındı.

İHA muhabirine açıklama yapan Devlet Su İşleri (DSİ) 16 Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in bahar yağışlarıyla adeta coştuğunu ve bölge ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

5 ayda 1.9 milyar kilowatsaat enerji üretildi

2023 yılının ilk 5 ayında üretim miktarının 660 milyon kilowatsaat olduğunu aktaran Cihan, 2024 yılı aynı döneminde üretim miktarının 1.9 milyar kilowatsaate ulaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bahar yağışlarıyla birlikte tüm barajlarımızda olduğu gibi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda da bu sene 522.5 kot üzerine çıkılmış, akabinde üretime bağlı olarak şu anki üretime bağlı olarak şu anki mevcut kotumuz 521.5 seviyelerindedir. Suyun yükselmesiyle birlikte 2024 yılı üretim miktarında da ciddi anlamda artışlar yaşanmıştır. 2023 yılı Mayıs ayına kadar ürettiğimiz enerji miktarı 660 milyon kilowatsaat enerji iken bu sene 2024 yılı Mayıs ayına kadar ürettiğimiz enerji miktarı 1.9 milyar kilowat saat enerjidir."

Barajın doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığının altını çizen Aksoy, "Aynı şekilde 2023 Mayıs ayındaki rezervuar kotumuza baktığımızda 515 seviyelerini görmüş durumdaydık. O zamanki doluluk oranımız yüzde 75 iken şuan üretimi fazla olmasına rağmen mevcut rezervuar kotumuz 521.5. bu 521.5 kotu, bilindiği üzere barajımızda 525 kotu işletme kotumuzdur. Şuanda işletme kotumuzun 3.5-4 metre aşağısındayız. Şuan barajımızda yaklaşık olarak 9.5 milyar metreküp suyumuz mevcuttur. Doluluk oranımız yüzde 90 civarına ulaşmış durumda" dedi.

Ülke ekonomisine 31 milyar TL katkı sağladı

Barajın 19 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirilerek devreye alındığını hatırlatan Aksoy, üretime başlanılan 19 Mayıs 2020 tarihinden buyana üretilen enerji miktarının 9.8 milyar kilowatsaate ulaştığını belirtti.

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine 31 milyar TL katkı sağladığı dile getiren Aksoy, "Bu sene mayıs ayı itibarıyla ürettiğimiz enerji miktarı 1.9 milyar kilowatsaattir. Böylece önceki dönemlerle birlikte üretilen enerji miktarı 9.8 milyar kilowatsaat enerjinin üzerine çıkılmıştır. Bunun karşılığında ise ülke ekonomimize 31 milyar TL üzerinde katkı sağlanmıştır" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı, Türkiye, HES, Çevre, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ilısu Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020'den bu yana 9.8 milyar kilovat saat enerji üretti - Son Dakika

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