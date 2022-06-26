İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı - Son Dakika
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İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı

26.06.2022 09:48
İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, "ihracatçıların şampiyonlar ligi" olarak tanımlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi'nden 159 firmanın bulunduğu bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, "ihracatçıların şampiyonlar ligi" olarak tanımlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi'nden 159 firmanın bulunduğu bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi, listede en çok firması bulunan ikinci bölge oldu.

İzmir, 82 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Denizli 29, Manisa 24, Aydın 6, Balıkesir, Kütahya ve Muğla'dan 6'er firma, Uşak'tan ise 2 firma listeye girdi.

-"Listedeki güçlü konumumuzu koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi'nin 2021 yılında 28 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koyduğunu belirterek, listede güçlü konumunu koruduğunu ifade etti.

Ege Bölgesi'nin sektörel zenginliğine dikkati çeken Eskinazi, "Kimya, elektrik-elektronik, çelik, iklimlendirme, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün, yaş meyve sebze ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi'nde üretim yapıyor. Türkiye'ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak sürdürülebilirlik, inovasyon, Ar-Ge, tasarım, dijitalleşme ve mesleki eğitim konularına yoğunlaşarak ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk 1000 ihracatçı listesinde 159 Egeli yer aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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