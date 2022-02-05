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İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar - Son Dakika

İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar

05.02.2022 19:21
İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasındaki 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Törene Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Genel Sekreter Hicret Bozoklu ve Çelikoğlu Demir Çelik sahibi Remzi Özçelik katıldı.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel törende yaptığı konuşmada, "Kısa süre önce başlattığımız örgütlenme çalışmaları neticesinde tespitimizi ve yetkimizi aldık. Bu süreçte çalışanların demokratik haklarına saygı duyan hoşgörüyle karşılayan Remzi Özçelik'e teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte toplu sözleşme masasında da bizimle beraber ortaya koyduğumuz tüm talep ve isteklere olumlu yaklaşarak, bugün Çelikoğlu'nda bayram havasında bir toplu sözleşme olması için elinden geleni yapan, katkı veren Remzi Çelikoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Burada artık sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduğunu, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da beraber çalışacağız. Çelikoğlu'nun daha çok üretmesi ve kazanması için hep beraber el ele vereceğiz. Biz artık şunu biliyoruz, Çelikoğlu kazanıyor, emekçiler ve işçiler de kazanıyor. Bunun için bu bayram havasındaki toplu iş sözleşmesinin Çelikoğlu işletmesine, çalışanlarına ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İlk toplu sözleşme olduğunun göz önüne alındığında, çalışma hayatına örnek olabilecek nitelikte bir toplu sözleşme" diyen Özçelik İş Sendikası Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ise, "Öncelikle işvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun, yasalara uygun bir davranış sergiledi. Ülkemizin gerçekleri hepimiz biliyoruz. Birçok işletme sendikaya üye oldu diye işçilerin işten atıldığı bir dönemde, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü sendikalı olduğu bir dönemde, Çelikoğlu işverenimiz büyük bir özveri ve anlayış göstererek, sendikanın burada örgütlenmesine irade göstermiş, örgütlenmeyi kabul etmiş, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına müsaade göstermiş ve büyük bir anlayışla barış süreci içerisinde burada toplu sözleşmeye ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Karabük'e örnek olacak bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme ile birlikte yüzde 87 civarında ücret artışı sağlanırken, Çelikoğlu çalışanlarının en düşük taban maaşı 5 bin 300 TL oldu. Sözleşme ile birlikte yılda 4 defa olmak üzere 3 bin TL ikramiye almaya hak kazanan işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında da 2 bin TL ikramiye verilecek. - KARABÜK

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Demir Çelik, Karabük, Bayram, Hicret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar - Son Dakika Ekonomi


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