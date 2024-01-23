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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ülkemizi uzay araştırmaları alanında geliştirmek için çalışıyor - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ülkemizi uzay araştırmaları alanında geliştirmek için çalışıyor

Alper Gezeravcı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile ülkemizi uzay araştırmaları alanında ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneylerin evrene ışık tuttuğunu ve bu deneyimi yaşayarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ülkemizi uzay araştırmaları alanında geliştirmek için çalışıyor
23.01.2024 - 19:19,
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."

Kaynak: AA
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