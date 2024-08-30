Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökdoğan füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğunu paylaştı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın havadaki hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaştı.

Kacır, sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında Gökdoğan'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu belirten Kacır, "Nice ZAFER'lere." ifadesini kullandı.