İlkadım Belediyesi İLMEK Projesi ile İstihdamı Artıracak

Ekonomi

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Meslek Edindirme Kurslarının (İLMEK) vatandaşların kariyer kapısı olacağını söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, toplumun tüm kesimlerini içine alan bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve meslek kazandırma hizmeti sağlamaya yönelik İLMEK Projesi ile İlkadım'da istihdamın artırılmasına, nitelikli meslek sahibi insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik model teşkil edecek projeyi yakın zamanda hayata geçireceklerini kaydetti.

İlkadımlıların her alanda yanında olduklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İş ve aşın hayatımızdaki öneminin farkındayız. Bu anlamda meslek edindirme kurslarını önemsiyoruz. Ara eleman eksikliğinin giderilmesine büyük katkı sağlayacak olan İLMEK Projemizle halkımıza istihdam yollarını açabilecek projeler üreterek iş imkanları sunacağız. İlk etapta işsizliğin önüne geçecek olan projemizle en çok aranan meslek gruplarından altı farklı meslekte, meslek edindirme kursu açacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Bölümü başta olmak üzere İŞKUR, üniversiteler, meslek liseleri, meslek odaları, sivil toplum kuruşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolleri ile alakalı ön hazırlık çalışmalarını başlattık. Ücretsiz olarak sunulacak olan kurslarda, kursiyerler sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Kursiyerler eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalarla, iş arama sürecinde ve kariyerlerinde önemli bir avantaj elde edecek" dedi. - SAMSUN