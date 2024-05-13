İlkadım Belediyesi\'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

İlkadım Belediyesi'nde çalışan memurların aylıklarına ilave olarak verilecek olan sosyal denge sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Yetkili sendika heyeti ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkan Kurnaz yaptığı konuşmada, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, düsturuyla bizden hizmet bekleyen insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çalışanların emeklerinin karşılığını hakkıyla vermek için de gayret sarf ediyoruz. Bugün sosyal denge sözleşmesini belirlerken çalışanların hakkını savunarak kurumun da menfaatini düşünerek hareket etmek durumundayız. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesi İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli arasında imzalandı. Sözleşme töreni fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN