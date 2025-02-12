İlkadım Belediyesi'nden Ekmek ve Pasta Fırınlarına Denetim - Son Dakika
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Ekonomi

İlkadım Belediyesi'nden Ekmek ve Pasta Fırınlarına Denetim

İlkadım Belediyesi\'nden Ekmek ve Pasta Fırınlarına Denetim

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için ekmek ve pasta fırınlarını denetledi. Hijyen ve gramaj kontrolleri yapılan işletmelere eksiklikleri nedeniyle uyarılar yapıldı ve bazılarına idari para cezası uygulandı.

12.02.2025 14:37  Güncelleme: 14:39
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Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek ve pasta fırınlarını denetledi.

Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerine devam eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek ve pasta fırınlarında denetleme gerçekleştirdi. Hijyen, gramaj ve ruhsat bilgilerini sıkı bir şekilde denetleyen ekipler, eksikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulundu, bazı işletmelere ise idari para cezası uyguladı.

Halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerin, sıkı bir şekilde devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman önceliktir. Zabıta ekiplerimiz, bu bilinçle hareket ederek, ekmek ve pasta üretimi yapan fırın ve imalathanelerde denetimlerini gerçekleştirdi. Eksikleri bulunan işletmelere, eksiklerini tamamlamaları noktasında gerekli uyarılar yapıldı. Uygunsuz durumdaki işletmelere ise idari para cezası uygulandı. Gıda güvenliği ihmale gelmez. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımıza da bu konuda dikkatli olmalarını, gramaj ve hijyen konusunda şüphe duydukları işletmeleri belediyemize veya ilgili kurumlara bildirmelerini önemle rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İlkadım Belediyesi'nden Ekmek ve Pasta Fırınlarına Denetim - Son Dakika

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