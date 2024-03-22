İlkadım Belediyesi\'nden Ev Kadınlarına Destek

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'El Emeğinden Ev Ekonomisine Projesi' ile ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de para kazanma imkanı buluyor.
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın girişimleri ile faaliyete geçirilen El Emeğinden Ev Ekonomisine Projesi'yle kadınların hem meslek öğrenmesi hem de yaptıkları el emeği, göz nuru ürünlerini satması hedefleniyor. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi destekli eğitimlerde kadınlara 70 farklı branşta eğitim verilirken, aynı zamanda bu ürünleri pazarlamaları için bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yenilikler de kursiyer kadınlara öğretiliyor.
"İnternet ortamında ürünler satışa sunulacak"
Kadınların sosyal aktivitelere daha çok katılabilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde kadınlarımızın boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından hazırladığımız proje sayesinde onlara güzel bir mekan kazandıracağız. Hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlamak adına İlçe Halk Eğitim Merkezi destekli kadınlara yönelik açılan 70 farklı branşta usta öğreticiler tarafından eğitimlerini alan kadınlarımız bu projemiz sayesinde hem meslek öğrenecekler hem de yaptıkları ürünleri on-line olarak pazarlamasını sağlayarak ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Hedefimiz, toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede kadınlarımızın kendilerine olan özgüvenlerinin arttırılması hedefliyoruz" dedi.
"Tüm İlkadımlıların yararlanmasını istiyoruz"
Derebahçe, Yıldıray Çınar, Kılıçdede Kültür Merkezlerinde çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik açılan kurslarla binlerce ilçe sakinini bir araya getirdiklerini de kaydeden Başkan Demirtaş, "İlçe halkımızın yeni bilgi ve becerilerle donatarak aile ekonomilerini güçlendirmek, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirerek onların boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanımını sağlıyoruz. Hobi ve meslek edindirme kurslarıyla bir yandan toplumsal entegrasyonu sağlarken bir yandan da sosyal ve ekonomik hayata katılımları artırıyoruz. Bu kurslardan tüm İlkadımlıların yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Ekonomi › İlkadım Belediyesi'nden Ev Kadınlarına Destek - Son Dakika
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