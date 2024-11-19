İlkadım Belediyesi\'nden Kasap Denetimleri

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasapları denetledi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçe halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

İlkadım halkının güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler, gıda üretimi yapan işletmelerin denetimini titizlikle yaparken, bir yandan da kasaplarda hijyen, tazelik ve etiket-fiyat denetimi gerçekleştirdi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin kapsamlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Halk sağlığının her zaman öncelik olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun'un ticari ve ekonomik potansiyeli en yüksek ilçesi İlkadım'da, işletmelerimizin denetimlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri titizlikle sürdürmek, belediyemizin asli görevlerindendir. İlkadım Belediyesi olarak, ilçe halkının sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu kapsamda, zabıta ekiplerimiz ilçemizde bulunan kasaplarda; ürünlerin tazeliği ve saklama koşulları, hijyen kurallarına uygunluk ve yasal etiket ve fiyat bilgileri denetimi gerçekleştirdi. Amacımız, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygunluğu sağlamaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için bilimsel temellere dayalı kapsamlı denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN