İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı - Son Dakika
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İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı

21.07.2022 16:51
İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı

İlkadım Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere yeni pazar yerleriyle hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için çalışmalara başladı.

İlkadım Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere yeni pazar yerleriyle hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için çalışmalara başladı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Derebahçe, Kavacık ve Tepecik Mahallelerinde belirlenen alanlarda yeni semt pazarı için çizgi ve yer taksim çalışmalarına başladı. Yeni hizmete girecek pazar alanlarında satış yapacak esnafların yerleri ise İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce yapılan kura çekimiyle belirlenecek.

İlkadım halkının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemiz hızla büyüyüp gelişiyor, biz de buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Belediye olarak hemşerilerimizin ihtiyacına yanıt verecek projelerimiz diğer belediyelere örnek ve referans oluyor. Vatandaşlarımızın nezih ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapmaları amacıyla Derebahçe, Kavacık, Tepecik Mahallelerimizden vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni pazar alanlarıyla bu bölgelerin büyük bir ihtiyacını giderildi. Şimdiden pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İlkadım'da 3 mahalleye yeni semt pazarı - Son Dakika

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