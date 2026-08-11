Son 2 yılda 13 binden fazla denetim - Son Dakika
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Son 2 yılda 13 binden fazla denetim

Son 2 yılda 13 binden fazla denetim
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Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 2 yılda ilçe genelinde 13 binden fazla iş yerini denetledi. Gıda güvenliği, hijyen, fiyat etiketi, ruhsat ve sarı çizgi uygulamaları kontrol edildi. Başkan İhsan Kurnaz, denetimlerin tüketici haklarını korumak ve haksız rekabeti önlemek için sürdüğünü belirtti.

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince son 2 yılda ilçe genelinde 13 binden fazla iş yeri denetlendi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde gıda güvenliği ve hijyen, fiyat etiketleri, kent düzeni, ruhsat ve evrak uygunluğu ile sarı çizgi uygulamaları kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde iş yeri sahiplerini uyarırken, gerekli durumlarda cezai işlem de uyguluyor. Gıda satışı yapan işletmeler ile pazar yerlerinde özellikle gıda güvenliği ve fiyat etiketlerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

"Tüketicilerimizin haklarını koruyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin temel amacının vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlamak ve tüketici haklarını korumak olduğunu belirtti. İlkadım'ın ticari ve ekonomik hareketliliğin yoğun olduğu bir ilçe olduğunu ifade eden Kurnaz, "Şehrimizin ticari ve ekonomik hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçesi İlkadım'da, düzenin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için sık sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor" dedi.

Gıda satışının yapıldığı işletmeler ve pazar yerlerinde gıda güvenliği ile fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirildiğini belirten Kurnaz, diğer ticari işletmelerde ise ruhsat ve sarı çizgi uygulamalarının kontrol edildiğini söyledi.

Son 2 yılda 13 binden fazla denetim

Son 2 yılda 13 binden fazla iş yeri denetimi gerçekleştirildiğini aktaran Kurnaz, "Bin 200'den fazla iş yerinde ise sarı çizgi uygulaması denetimi gerçekleştirdik. Şehrimizin daha düzenli bir görünüme kavuşması, vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmeleri ve hijyen ile sağlık kurallarına uygun ürünlerin tüketiciye ulaşması amacıyla denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurnaz, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli uyarıların yapıldığını ve cezai işlemlerin uygulandığını belirterek, "Böylece hem haksız rekabeti önleyecek hem de tüketicilerimizin haklarını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, İhsan Kurnaz, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son 2 yılda 13 binden fazla denetim - Son Dakika

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