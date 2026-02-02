Başkan Kurnaz: "İlkadım\'da yeni işletmeler ekonomiye değer katıyor"

Samsun İlkadım'da farklı sektörlerde faaliyete başlayan işletmelerin açılışlarına katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde açılan her yeni işletme, ekonomiye değer, istihdama güç katıyor" dedi.

Yerel ekonominin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan yeni işletmelerin açılışlarına katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi olarak girişimcilere her zaman destek olduklarını söyledi. İlçenin farklı mahallelerinde faaliyete başlayan ve istihdama önemli katkılar sağlayan yeni işletmelerin İlkadım'a hayırlı olması temennilerinde bulunan Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'da ticari hayatın canlanması, şehrimiz ve ülkemiz açısından da kıymetlidir" diye konuştu.

"Esnafımızın yanındayız"

Yerel esnafın güçlenmesinin, ekonomik hareketliliğin büyümesine de olanak sağladığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'da ticari hayatın canlanması, ilçemizin gelişimi açısından son derece kıymetlidir. Açılan her bir işletme, güçlenen esnafımız ve ticari hayata başlayan her yeni girişimcimizin yanındayız. İstihdamın artması, ticaretin ve ekonomik hayatın canlanması için yapılan her girişimi destekliyoruz. İlçemizde açılan her yeni işletme, ekonomiye değer, istihdama güç katıyor. Bu noktada açılış yapacak esnafımıza belediye olarak evrak işlerinde kolaylıklar sağlıyor, açılışını yapacak olan esnafımızın da açılışında yer almaya, onların bu mutlu günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Üretimin, istihdamın artması, ekonominin ve ticari hayatın güçlenmesi, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Her bir açılışa yeni umut ve geleceğe güzel bir adım olarak görüyoruz. Açılışı yapılan yeni işletmelerimiz ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN