Aydem Perakende ve Gediz Perakende, öğrencileri sanal gerçeklik deneyimiyle buluşturuyor - Son Dakika

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Ege Bölgesi'ndeki ilköğretim öğrencileri "Enerjinle Gelecek Senin" projesi kapsamında sanal gerçeklik deneyimiyle buluşturuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocukların günlük yaşamlarında enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratarak bilinçlenmelerine katkı sağlayacak projeyle, yıl içinde Ege Bölgesi'nde yaşayan 2 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, belirlenen okullara Young Guru Academy iş birliğiyle oluşturulan bilim seansları kapsamında şirket ve dernek gönüllüleri tarafından "Enerji nasıl üretilir?", "Evimize nasıl gelir?", "Enerji verimliliği nedir?", "Tasarruf yöntemleri nedir?/Nasıl yapılır?" konularında ön bilgilendirme yapılarak, sanal gerçeklik gözlükleriyle (VR) bu bilgileri öğrencilerin uygulamalı bir şekilde deneyimlemeleri sağlanacak.

Öğrenciler, VR gözlüklerle mutfak, salon, ve çocuk odası yaşam alanlarında günlük hayatta gerçekleştirdikleri eylemlerle enerji tasarrufu sağlandığını deneyimleyerek öğrenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, sürdürülebilir bir gelecek için topluma fayda ve katkı sağlayan projelerin kurumlar tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

"Enerjinle Gelecek Senin" projesiyle çocuklarda küçük yaştan enerji verimliliği bilinci oluşturacaklarını ve bu projeyle çocuklara günlük hayatta uygulayabilecekleri bir deneyim fırsatı sunduklarını ifade eden Marangoz, "Young Guru Academy iş birliği ile oluşturulan 'Bilim Seansları' kapsamında öğrenciler bilim setleriyle birlikte farklı bilimsel deneyleri yapabilirken aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda farkındalık kazanacaklar." ifadelerini kullandı.