İmalat ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknoloji payı 2027'de yüzde 48,5'e çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İmalat ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknoloji payı 2027'de yüzde 48,5'e çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre imalat ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin payı yüzde 48,5'e çıkarılacak. İmalat ihracatının 276 milyar dolara ulaşması hedeflenirken kredilerde bu sektörlerin payının yüzde 7,6'ya çıkması öngörülüyor.

Türkiye'nin imalat sanayisi ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin toplam payının gelecek yıl yüzde 48,5'e yükseltilmesi, sektörün toplam ihracatının ise 276 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisinde teknoloji yoğunluğunun ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için yatırım, finansman ve AR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Bu yıl yüzde 4 olması beklenen yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının, gelecek yıl yüzde 5,5'e çıkarılması öngörülüyor. Orta-yüksek teknolojili sanayilerin payının da yüzde 40'tan yüzde 43'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Böylece iki teknoloji grubunun toplam payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 44 seviyesinden 4,5 puan artarak yüzde 48,5'e ulaştırılması planlanıyor.

İmalat sanayisi ihracatının ise bu yıl gerçekleşmesi beklenen 266,2 milyar dolardan gelecek yıl 276 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu hedef, ihracatta 9,8 milyar dolarlık artışa karşılık geliyor.

İmalat sanayisinin cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıladaki payının da yüzde 15,5'ten yüzde 15,9'a çıkarılması amaçlanıyor.

Girişimlerin orta-yüksek teknolojilerde yoğunluğu

Programdaki teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayisinin yapısına bakıldığında, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve katma değerdeki ağırlığı da dikkati çekiyor.

Yüksek teknolojili sektörler, imalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 0,8'ini, çalışanların yüzde 2,9'unu, üretim değerinin yüzde 3,6'sını ve katma değerin yüzde 6'sını oluşturuyor.

Orta-yüksek teknolojili sektörlerin ise girişim sayısındaki payı yüzde 12,6, çalışan sayısındaki payı yüzde 20,5 düzeyinde bulunuyor. Bu sektörler, üretim değerinin yüzde 27,5'ini ve katma değerin yüzde 29,4'ünü oluşturuyor.

İhracatın teknoloji yapısında da söz konusu sektörlerin ağırlığı artıyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin toplam imalat sanayisi ihracatındaki payı, 2021'de yüzde 36,4 iken 2025'te yüzde 43,4'e ulaştı.

Teknoloji yoğun sektörlerin kredilerden aldığı pay artırılacak

Üretimdeki teknolojik dönüşümün finansmanla desteklenmesi kapsamında toplam kredilerde orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 6,9'dan gelecek yıl yüzde 7,6'ya yükseltilmesi hedefleniyor.

Türk Eximbank kredi hacminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payının da yüzde 45'ten yüzde 45,3'e çıkarılması öngörülüyor. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payı ise 2027 için yüzde 90 olarak planlandı.

Verimlilik tarafında, 2021 yılı 100 kabul edilen imalat sanayisinde çalışılan saat başına üretim endeksinin, bu yıl beklenen 110,5 seviyesinden gelecek yıl 112,7'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Çip ve kuantum teknolojilerinde altyapı geliştirilecek

Yüksek teknolojili üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mikroelektronik, yarı iletkenler, kuantum teknolojileri ve yeni nesil haberleşme alanlarında çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda yeni kurulacak Yarı İletken Enstitüsü ve çip tesisi için temiz oda kurulum işleri gerçekleştirilecek. Yerli ve milli 6G teknolojisi uygulamalarına yönelik çalışmalar desteklenecek.

Süperiletken kuantum bilgisayar çipi ölçüm düzeneği, beş kübiti kapsayacak şekilde büyütülecek. Süperiletken Kuantum Bilgisayar İşlemcisi Geliştirilmesi Projesi kapsamında da beş kübitlik çip üretimi için faaliyetler yürütülecek.

Savunma elektroniğinde geliştirilen yerli teknolojilerin sivil alanlara aktarılması da desteklenecek. Hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılabilen yenilikçi teknolojilere yönelik projeler, Sanayi AR-GE Destek Programı ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çağrılarında öncelikli olarak desteklenecek.

Otomotivde 45,5 milyar, elektronikte 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefi

Öncelikli sektörlerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 40,1'den 2027'de yüzde 43,5'e çıkarılması planlanıyor.

Otomotiv sanayisi ihracatının bu yıl beklenen 41,6 milyar dolardan gelecek yıl 45,5 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Sektörün imalat sanayisi ihracatındaki payının da yüzde 15,6'dan yüzde 16,5'e çıkması öngörülüyor.

Elektrikli teçhizat ihracatının 20,9 milyar dolardan 22,8 milyar dolara, makine ihracatının 19,2 milyar dolardan 19,8 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Elektronik sektöründe ise ihracatın 4 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:06:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İmalat ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknoloji payı 2027'de yüzde 48,5'e çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei