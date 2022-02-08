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IMF, Avro Bölgesi ekonomisini artan jeopolitik gerilimlere karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika

IMF, Avro Bölgesi ekonomisini artan jeopolitik gerilimlere karşı uyardı Açıklaması

08.02.2022 01:16
IMF, Avro Bölgesi ekonomisini artan jeopolitik gerilimlere karşı uyardı Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), artan jeopolitik gerilimlerin Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı ve enflasyona yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), artan jeopolitik gerilimlerin Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı ve enflasyona yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, 4. madde konsültasyonu kapsamında Avro Bölgesi'ne ilişkin görüşmelerin tamamlandığı belirtildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlandığı belirtilen açıklamada, 2020'de yüzde 6,5 küçülen bölge ekonomisinin, artan aşılama, güçlü politika desteği ve tüketici ile işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına adaptasyonu sayesinde 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana güçlü bir iyileşme gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın sonunda kriz öncesi seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Enflasyonun 2021'de hızlandığına dikkat çekilen açıklamada, geleceğe bakıldığında tedarik zinciri aksamaları, yüksek enerji fiyatları ve Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının büyüme için kısa vadede "ters rüzgarlar" oluşturmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yukarı yönlü enflasyon risklerinin arttığı belirtilerek, "Ancak, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun 2022'de düşeceği ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun büyük ölçüde salgının seyrine bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, politika desteğinin aşamalı olarak sona ermesi, emlak piyasalarında olası bir düzeltme veya Avrupa dışındaki keskin bir yavaşlamadan kaynaklanan etkilerin de ters rüzgarlar yaratabileceği belirtilerek, "Kesin etkisi, olayların ve ilgili politika tepkilerinin önümüzdeki haftalarda nasıl gelişeceğine bağlı olmasına rağmen, artan jeopolitik gerilimler büyümeye yönelik yeni bir aşağı yönlü risk ve enflasyona yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

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Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF, Avro Bölgesi ekonomisini artan jeopolitik gerilimlere karşı uyardı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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